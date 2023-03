Fortaleza conhece adversários da Sul-Americana nesta segunda-feira; veja detalhes

O Fortaleza estará em mais uma competição internacional em 2023. Na noite desta segunda-feira, 27, o Tricolor do Pici conhecerá seu adversário na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O sorteio acontece a partir das 21 horas, no Centro de Convenções da Conmebol, em Luque, Paraguai.

As 32 equipes serão divididas em quatro potes, distribuídas de acordo com a classificação no ranking da Conmebol. A exceção são os times desclassificados na pré-Libertadores, que estão no pote 4.

Além da equipe cearense, serão mais seis clubes do Brasil na competição. O país estará representado por América-MG, Botafogo, Goiás, RB Bragantino, Santos e São Paulo. De acordo com as regras do sorteio, clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. A exceção, mais uma vez, são as equipes que caíram na fase preliminar da Libertadores. Dessa forma, o Fortaleza pode ficar na mesma chave de outro brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Definidos os grupos, serão seis partidas, sendo três em casa e três fora para cada time. Ao final das seis rodadas, o líder de cada grupo vai direto para as oitavas de final. O segundo colocado de cada chave vai para a disputa de playoffs contra os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores.

Sobre o assunto Fortaleza na Sul-Americana: conheça a formato de disputa da competição e detalhes

Fortaleza receberá quase R$ 5 milhões na Sul-Americana; veja cotas

Fortaleza volta a disputar Copa Sul-Americana após três anos

Veja potes:

Pote 1: São Paulo, Santos, Peñarol, LDU, Estudiantes, Emelec, San Lorenzo e Independiente Santa Fe.

Pote 2: Botafogo, Red Bull Bragantino, Guaraní, Universitario, Deportes Tolima, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia e Palestino.

Pote 3: América-MG, Goiás, Tigre, Danubio, Oriente Petrolero, Estudiantes de Mérida, Blooming e Universidad César Vallejo.

Pote 4: Gimnasia y Esgrima, Tacuary, Puerto Cabello, Audax Italiano, Magallanes, Huracán, Fortaleza e Millonarios.



Tags