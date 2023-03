Boeck avalia grupo do Fortaleza na Sula, mas volta foco para decisões locais

O ex-goleiro, agora membro da diretoria do Leão, comentou sobre os adversários do clube na Copa Sul-Americana

O Fortaleza conheceu os adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana na noite desta segunda-feira, 27, através de um sorteio realizado pela Conmebol. Durante a definição, o ex-goleiro e agora membro da diretoria leonina Marcelo Boeck, participou de uma live no canal oficial do clube no Youtube para comentar sobre os adversários.

Nesta parte da competição, o Leão ficou no grupo H e irá enfrentar o San Lorenzo-ARG, Palestino-CHI e Estudiantes de Mérida-VEN. Boeck classificou o grupo como “equilibrado” e “difícil”.

“Quando a gente participa de grandes competições, a gente não tem muito o que escolher. Temos que nos preparar para aquilo que vai ser o mais difícil possível. Com certeza acho que é um grupo bem equilibrado. Ao mesmo tempo que é possível, também é um grupo difícil. Então a gente não pode perder essa noção de que vamos precisar correr muito, lutar muito, jogar muito bem para conquistar.”

O ex-goleiro do Leão do Pici enfatizou a diferença de culturas entre as equipes da chave. Marcelo ressaltou que o Fortaleza precisará colocar em prática toda a experiência que adquiriu nas participações recentes em competições internacionais para ter êxito no grupo.

“Realmente são culturas diferentes e a gente tem que encaixar nossa maneira de jogar nessa cultura, porque não é somente entrar em campo e colocar qualidade. Muitas vezes a gente vê várias equipes sul-americanas conquistando êxito pela garra, pela vontade, pela entrega, pela malandragem, pela experiência. Então aquilo que estamos conquistando como bagagem, temos que colocar em prática também.”

Mesmo com toda a empolgação por participar mais uma vez de um campeonato internacional, Marcelo Boeck não esqueceu das outras competições que o time do Pici tem para disputar. O diretor relembrou que o clube tem compromissos importantes antes da estreia na Sul-Americana, como por exemplo a semifinal da Copa do Nordeste e o jogo de ida da final do Cearense, ambas contra o rival Ceará.

“A partir do momento que entendemos que o grupo é difícil, nós vamos trabalhar ainda mais para conseguir fazer os pontos necessários, mas sabendo que antes disso nós temos compromissos importantes. Depois, que a gente possa pensar com total clareza, ideia e visão, aquilo que a gente pode conquistar.”

