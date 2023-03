Fortaleza na Sula: Alex Santiago elogia San Lorenzo e prega respeito aos adversários

O 2º vice-presidente do Leão opinou sobre os oponentes da equipe na fase de grupos. Os adversários foram escolhidos via sorteio, na noite desta segunda-feira, 27

Durante o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana, realizado na noite desta segunda-feira, 27, o 2º vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, participou de uma live no canal oficial do clube no Youtube. O diretor comentou sobre os adversários do Leão na competição, que serão San Lorenzo-ARG, Palestino-CHI e Estudiantes de Mérida-VEN.

O primeiro clube comentado por Alex Santiago foi o San Lorenzo. O diretor ressaltou a tradição da equipe argentina no futebol sul-americano, além de destacar o bom nível atual da equipe.

Sobre o assunto Na reapresentação do Fortaleza, Tinga treina com o elenco tricolor

Dirigentes do Fortaleza estão no Paraguai para acompanhar sorteio da Sul-Americana

Caio Alexandre, do Fortaleza, é o volante da Série A com mais assistências em 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Vamos enfrentar mais um time tradicional, campeão de Libertadores, que é o San Lorenzo. O que eu sei é que o San Lorenzo, sem sombra de dúvida, tem um bom nível. Hoje, está em segundo lugar do Campeonato Argentino, atrás apenas do River Plate. É uma equipe dinâmica, que tem conseguido bons resultados, que tem um fator casa muito forte.”

Na sequência, foi a vez do Palestino, do Chile, ser lembrado pelo vice-presidente leonino. Alex Santiago destacou que o clube chileno tem crescido nos últimos anos ao marcar presença em competições sul-americanas.

“Temos em seguida o Palestino, do Chile, que é um clube de Santiago. Também é uma equipe que tem evoluído nos últimos tempos. Participou também de competições como a Libertadores na fase de grupos, salvo engano em 2019. Então é uma equipe que também tem tido participações em competições Sul-Americanas.”

Por fim, o diretor pregou respeito ao Estudiantes de Mérida, da Venezuela. O vice-presidente tratou de lembrar que a equipe eliminou o Deportivo Táchira - tradicional equipe do futebol venezuelano - na fase preliminar da Sul-Americana.

“O Estudiantes de Mérida, que salvo engano desclassificou o Deportivo Táchira na pré-Sula, que é um time tradicional da Venezuela (Táchira). Sabemos que é uma outra cultura de futebol (futebol venezuelano). Sempre merece muito respeito também.”

Alex Santiago, é claro, não deixou de comentar sobre o Fortaleza. O diretor ressaltou o nível dos atletas da equipe cearense, além de elogiar a comissão técnica, que está no clube desde 2021.

“O Fortaleza tem uma equipe extremamente bem montada, com uma comissão técnica que faz um trabalho contínuo há alguns anos e vai, com todo respeito a todas as equipes do grupo, tentar mostrar o seu valor nessa competição também.”

Tags