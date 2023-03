Na reapresentação do Fortaleza, Tinga treina com o elenco tricolor

Lateral-direito treinou com o restante do grupo e deve ser opção para o jogo contra o Ceará. Tricolor faz apronto na terça-feira, à noite, no Pici

Após um domingo de folga, a delegação do Fortaleza se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 27, e iniciou os preparativos para o Clássico-Rei da semifinal da Copa do Nordeste, marcado para quarta-feira, 29, no Castelão, às 21h30min.

Os jogadores trabalharam no gramado do centro de excelência Alcides Santos e a novidade foi a presença do lateral-direito Tinga entre os demais. No boletim médico divulgado sábado, 25, já havia a informação de que o atleta estava em período de transição e o camisa 2 deve ser opção para Vojvoda contra o Ceará.

Tinga está há quase três semanas sem jogar, mas se recuperou de um estiramento na panturrilha direita. Ele pode atuar também como zagueiro pelo lado direito.

Um retorno certo é o do zagueiro Brítez, que cumpriu suspensão diante do Ferroviário. O jogador está livre para ser escalado por Vojvoda.

A dúvida fica por conta do atacante argentino Silvio Romero, que sente desconforto na coxa direita, fez exames, mas o clube só vai detalhar a situação dele no boletim médico que será divulgado na quarta-feira, uma hora antes do Clássico-Rei. Diante disso, é quase certo que o atleta está fora da partida.

O trabalho de apronto está marcado para a noite desta terça, a partir das 18 horas, na sede do clube. É quando Vojvoda vai definir quem começa o jogo contra o Vovô. Antes, o goleiro Fernando Miguel concederá entrevista coletiva.

Estão sob cuidados do departamento médico do Leão os atacantes Pedro Rocha (pós-operatório lesão no joelho esquerdo) e Guilherme (lesão na coxa esquerda), além do lateral-esquerdo Lucas Esteves (estiramento coxa esquerda) e o goleiro João Ricardo (adutor coxa esquerda).



