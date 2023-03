Dudu treina normalmente e deve ser opção para o Fortaleza diante do Ferroviário

Lateral-direito não atua desde o Clássico-Rei pela Copa do Nordeste e deve voltar aos gramados após três semanas no departamento médico

Sem Brítez, que está suspenso, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve contar novamente com o lateral-direito Dudu, após três semanas. O jogador participou normalmente do trabalho de reapresentação do Fortaleza, na tarde de quinta-feira, 23.

As imagens do treino divulgadas pelo próprio clube mostram Dudu participando de todas as atividades com o restante do elenco. No boletim médico divulgado na quarta-feira, 22, o defensor já não constava nem mesmo em transição, mas não viajou a Recife para focar no condicionamento físico.

Dudu não joga desde o Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, em 5 de março. Ele saiu lesionado daquela partida e precisou tratar um edema na parte posterior da coxa esquerda. Recuperado, tem chance até mesmo de ganhar titularidade.

O Fortaleza volta a jogar neste sábado, 25, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Ferroviário, no Castelão. O duelo está marcado para iniciar às 16h30min.



