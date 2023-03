Quartas de final da Copa do Nordeste têm datas definidas; confira

O Clássico das Cores do futebol cearense ficou isolado no sábado. Domingo haverá três partidas, incluindo Ceará x Sergipe

As datas dos jogos das quartas de final da Copa do Nordeste estão definidas. A CBF divulgou a tabela em seu site oficial, com um jogo no sábado, 25, e três partidas para domingo, 26.

O Clássico das Cores do futebol cearense ficou isolado no sábado. O duelo entre Fortaleza e Ferroviário vai iniciar às 16h30min, no Castelão. Já a partida entre Ceará e Sergipe ficou para domingo, às 18 horas, na mesma praça esportiva.

Os demais jogos também vão ocorrer domingo. Às 15h30min, o ABC recebe o Náutico no Frasqueirão, enquanto às 18 horas tem Sport e CRB na Ilha do Retiro.

Nas quartas de final, a Copa do Nordeste contará com o árbitro de vídeo.

Confira os jogos:

25/3 - Fortaleza x Ferroviário - 16h30min/Castelão

26/3 - Ceará x Sergipe - 18 horas/Castelão

26/3 - ABC x Náutico - 15h30min/Frasqueirão

26/3 - Sport-PE x CRB-AL - 18 horas/Ilha do Retiro

