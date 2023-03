Sem VAR, CBF divulga escala de arbitragem para quartas de final da Copa do Nordeste

Após confirmar a data e horário das partidas das quartas de final da Copa do Nordeste, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem dos confrontos. O detalhe é que o árbitro de vídeo não será utilizado nesta fase da competição. Fortaleza, Ceará e Ferroviário estão vivos no torneio regional e irão disputar o "mata-mata".

O regulamento da competição regional não especifica o momento exato que será utilizado o árbitro de vídeo, ficando a critério da CBF usar ou não a tecnologia em determinado jogo. Portanto, foi decidido que o VAR não será usado nas quartas de final.

“Os clubes participantes da Copa concordam que a CBF poderá fazer uso da tecnologia do VAR como suporte ao Árbitro, nos termos estabelecidos no protocolo aprovado pelo IFAB – The International Football Association Board (VAR Handbook). Os Clubes aceitam que a tecnologia poderá ser utilizada em todas ou algumas partidas da COPA, sempre que possível”, afirmou o artigo 37 do regulamento da Copa do Nordeste.

Escala de arbitragem para os jogos da Copa do Nordeste

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam no próximo sábado, 25, às 16h30min, na Arena Castelão. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima será o responsável por comandar o Clássico das Cores. Os assistentes serão Francisco Chaves Bezerra Júnior e Humberto Martins Dias Silva, todos de Pernambuco.

O outro time cearense que entrará em campo pelas quartas de final da Copa do Nordeste é o Ceará. O Vovô recebe o Sergipe no domingo, 26, também na Arena Castelão, às 18h30min. Caio Max Augusto Vieira será o árbitro principal, enquanto seus assistentes serão Luis Carlos de Franca Costa e Lorival Candido das Flores. O trio de arbitragem é do Rio Grande do Norte.



