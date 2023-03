Fortaleza encaminha acerto com goleiro e tenta agilizar regularização

Maurício Kozlinski, de 31 anos, defendia as cores do Guarani e está próximo de ser anunciado como reforço do Leão do Pici

O Fortaleza está próximo de anunciar mais um reforço para o restante da temporada. Segundo apurado pelo Esportes O POVO, o goleiro Maurício Kozlinski, que defendia as cores do Guarani-SP, encaminhou acerto com o clube cearense.

O atleta de 31 anos chega ao Tricolor do Pici como agente livre. Kozlinski rescindiu contrato com o Bugre e, por isso, reforça a equipe cearense sem custos. Nesta temporada, o arqueiro chegou a disputar cinco partidas no Guarani e sofreu seis gols.

Sobre o assunto DM do Fortaleza tem seis jogadores em tratamento; veja lista

Vojvoda sobre ser o quarto técnico que mais treinou o Fortaleza: "É importante para mim"

Vojvoda sobre retorno de Moisés no Fortaleza: "Tem que ter paciência"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, o Fortaleza corre contra o tempo para regularizar o goleiro no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a disputa da Copa do Nordeste. O prazo para inscrição de atletas na competição regional encerra nesta segunda-feira, 20.

A busca por um novo goleiro se deu pela contusão de João Ricardo, que desfalcou o Leão na vitória deste domingo, 19, sobre o Ferroviário, válida pela semifinal do Campeonato Cearense. O camisa 1 sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. O prazo de recuperação não foi divulgado.

Carreira de Kozlinski

Ao longo da carreira, o arqueiro de 31 anos defendeu equipes como Avaí-SC, Atlético-GO e Guarani-SP, sendo este o último antes de encaminhar acerto com o Leão. Em 2022, Kozlinski realizou 48 partidas pelo Bugre, divididas entre Série B, Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

Maurício iniciou a atual temporada como titular do Guarani-SP e disputou as cinco primeiras partidas do Paulistão. Entretanto, o goleiro perdeu espaço e terminou a competição como reserva.



Com informações de Brenno Rebouças

Tags