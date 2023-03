Calebe celebra gol e sequência no Fortaleza e diz estar ciente do valor do título estadual

Meia concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 20, e comentou sobre a classificação do Tricolor para a final do Cearense 2023, que contou com tento marcado por ele

Autor de um dos gols da vitória do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Ferroviário, que classificou o Leão para a final do Campeonato Cearense de 2023, o meia Calebe concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 20, e disse que apesar de estar há pouco tempo no futebol cearense, sabe bem o que o título Estadual significa para o Tricolor do Pici este ano.

"No primeiro dia no clube, já me falaram de tão importante que é esse título para toda a torcida, para o clube e para todos nós, para ficar marcado na história. Pode ter certeza que a gente está ciente disso, não só eu, mas todos os jogadores, toda a comissão (técnica), todo mundo está muito focado para conquistar esse título que é muito importante", disse.

Para que o Fortaleza tivesse a condição de disputar o quinto título Estadual consecutivo, Calebe deu uma contribuição, que foi também o primeiro gol dele com a camisa tricolor. Feliz com a situação, o meia não vê a hora de colocar mais gols em sua conta.

“Eu vim trabalhando muito para isso, para ajudar meus companheiros com gols, assistências, rendimento dentro de campo. É muito gratificante, tenho que agradecer a Deus por esse momento, que é único, que não se repete como primeiro gol, mas que venham muitos (gols) a partir de agora e é seguir trabalhando para que isso venha a se repetir muito mais", deseja.

Aos 22 anos, o ex-Atlético-MG celebra o fato de estar tendo sequência no Fortaleza. Ele participou dos últimos nove jogos do clube, sendo seis como titular. “Nunca tive uma sequência de muitos jogos no clube anterior e é tudo aprendizado. Claro que como é coisa nova, estou me adaptando e sou novo, gosto de aprender, sempre estou à disposição. Muito feliz por tudo aquilo que estou vivendo no clube”, afirmou.



