Clássico-Rei decidirá título estadual pela 14ª vez neste século

Rivais históricos, Ceará e Fortaleza vão decidir mais uma final de Campeonato Cearense. A definição ocorreu neste domingo, 19, após classificação tricolor diante do Ferroviário. O Vovô já havia confirmado sua vaga no sábado, 18, contra o Iguatu.

Essa será a 14ª vez em que os dois rivais lutarão pelo título estadual neste século. Anteriormente, as equipes protagonizaram as finais de 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e 2021. Ao todo, o Tricolor levou a melhor em oito confrontos e o Alvinegro em cinco.

Neste ano, o time de Porangabuçu tem vantagem em duelos contra o Leão do Pici. Os rivais se enfrentaram em duas oportunidades e ambas terminaram com vitórias alvinegras. No dia 7 de fevereiro, triunfo por 2 a 1 em Clássico-Rei válido pelo Campeonato Cearense. Já no dia 5 de março, outro resultado positivo: 2 a 0 pela Copa do Nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza goleia Ferroviário e encara o Ceará na final do Campeonato Cearense

Fortaleza: Moisés volta a ser relacionado após mais de dois meses fora

Morínigo valoriza ida à final do Estadual e nova vaga na Copa do Brasil dias após queda

Datas das finais

Ao encerramento das semifinais, a FCF divulgou data e horário dos jogos da final do Campeonato Cearense 2023. O primeiro jogo ocorre no dia 1° de abril, às 16 horas, com mando de campo do Fortaleza. O segundo e decisivo jogo acontece uma semana depois, no dia 8 de abril, também às 16 horas, tendo o Ceará como mandante. Ambas as partidas ocorrem na Arena Castelão.

Tags