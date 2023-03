Fortaleza receberá quase R$ 5 milhões na Sul-Americana; veja cotas

Eliminado na Libertadores, time leonino disputará a competição pela segunda vez na história. Sorteio dos grupos ocorre no dia 27 de março

Após a eliminação na Libertadores da América, o Fortaleza irá disputar outro torneio continental nesta temporada: a Copa Sul-Americana. Essa será a segunda participação do clube na história da competição.

Por ter caído na terceira fase preliminar, o time tricolor entrará na Sula a partir da fase de grupos. Presente no pote 4, o Leão do Pici aguarda o sorteio, marcado para o dia 27 de março, que define a composição dos grupos.

No certame, a equipe leonina receberá US$ 900 mil (cerca de R$ 4,7 milhões), além de US$ 100 mil (R$ 525 mil) por cada vitória conquistada. Essa é a premiação destinada para os clubes que disputam a fase de grupos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza deixa Libertadores com R$ 5,7 milhões arrecadados

"Estou chateado, estou com dor", diz Vojvoda após eliminação do Fortaleza na Libertadores

Fortaleza volta a disputar Copa Sul-Americana após três anos

Caso se classifique para a fase mata-mata na primeira colocação, o Leão vai faturar mais US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões) pela vaga nas oitavas. Caso seja segundo colocado, jogará a fase de playoffs contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores antes das oitavas. Nesse estágio, o time recebe 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões).



Nas quartas, a premiação é de US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões). E, em caso de avanço até a semifinal, vai receber mais US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões).



Na grande decisão, marcada para o dia 28 de outubro, US$ 5 milhões (R$ 26,25 milhões) são destinados ao campeão e US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões) ao vice.



Confira as cotas da Sul-Americana 2023:

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões) + US$ 100 mil (R$ 525 mil) por vitória

Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões)

Oitavas de final: US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões)

Quartas de final: US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 26,25 milhões)



Tags