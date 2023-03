Vojvoda garante que Fortaleza está preparado para reverter o placar diante do Cerro

No embate de ida, o time paraguaio venceu pelo placar de 1 a 0, na Arena Castelão. Para garantir a classificação à fase de grupos do torneio, o Tricolor do Pici precisa do triunfo

O Fortaleza tem mais uma decisão marcada pela Libertadores. O Tricolor do Pici enfrenta o Cerro Porteño, na quinta-feira, 16, às 19 horas, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, pela terceira fase da Libertadores. Precisando vencer para classificar, o técnico Vojvoda afirmou que o Leão está preparado para reverter o placar no Paraguai.

“Essa é uma situação (reverter o placar contra o Cerro) que nós temos que enfrentar. Temos jogadores que estão preparados para essa situação. O psicológico muitas vezes vira em um minuto. Começa o jogo e tudo pode mudar, com um expulso, um gol. Estamos em uma realidade que temos que reverter o placar, mas temos que trabalhar para fazer nossa partida”, afirmou em entrevista coletiva, no último domingo, 12.

Juan Pablo Vojvoda reconheceu que o escrete vermelho-azul-branco vive momento difícil na temporada, mas reforçou que tem no elenco jogadores que podem fazer a diferença. “Estamos em um momento que não é tão fácil porque vínhamos de duas derrotas e começamos perdendo um jogo que não merecíamos perder (empate com Ferroviário). Temos jogadores inteligentes, de personalidade. É continuar trabalhando, continuar acreditando, reconhecer o que temos que melhorar e estar juntos nesse momento”, destacou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No embate de ida, o Cerro Porteño venceu pelo placar de 1 a 0, na Arena Castelão. Para garantir a classificação à fase de grupos do torneio no tempo normal, a equipe cearense precisará vencer o time paraguaio por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por apenas um gol de diferença, o confronto será decidido nos pênaltis.

Indagado se daria prioridade aos treinos de cobranças de pênaltis, Vojvoda respondeu que trabalhará o fundamento “como se trabalha todos os aspectos”.

Sobre o assunto Com reservas, Cerro empata em jogo de seis gols antes de encarar o Fortaleza

Fortaleza divulga venda de ingressos para jogo da Libertadores no Paraguai

Fortaleza pode ter até quatro laterais como baixa para enfrentar o Cerro Porteño

Logística da viagem para o Paraguai

O Fortaleza definiu a logística de viagem para o duelo decisivo diante do Cerro-Porteño, no Paraguai, pela Libertadores. O realizou o primeiro treino em preparação para a partida na manhã desta terça-feira, 14. No turno da tarde, às 17 horas, embarca em voo fretado e direto para a capital paraguaia.

Tags