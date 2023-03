Com reservas, Cerro empata em jogo de seis gols antes de encarar o Fortaleza

Antes do jogo decisivo contra o Fortaleza pela Libertadores, o Cerro Porteño enfrentou o Sportivo Luqueño na noite da última segunda-feira, 13, pela Liga Paraguaia e empatou por 3 a 3 em um jogo eletrizante.

A partida era válida pela sétima rodada do Apertura e foi repleta de emoção. Com os reservas e apenas o goleiro Jean entre os titulares, o Cerro chegou a ver os adversários abrirem 2 a 0 no placar. No entanto, restando 10 minutos para os acréscimos do segundo tempo, o time comandado por Facundo Sava igualou o marcador e até virou a partida, mas deixou a vitória escapar aos 55 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Cerro Porteño chegou ao quinto empate na Liga Paraguaia e permaneceu na quarta colocação, com 11 pontos. A equipe não vence no campeonato nacional há três jogos e viu a distância para o líder Libertad aumentar para seis pontos.

Jogo de volta

Cerro Porteño e Fortaleza se enfrentam na quinta-feira, 16, às 19 horas no horário de Brasília. A partida é válida pelo jogo de volta da 3ª fase da Libertadores e ocorrerá no estádio La Olla, em Assunção, capital do Paraguai.

Para se classificar, o Tricolor precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Uma vitória por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Empate ou derrota do Leão do Pici classifica os paraguaios.

