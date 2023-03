Fortaleza pode ter até quatro laterais como baixa para enfrentar o Cerro Porteño

O Fortaleza deve enfrentar o Cerro Porteño, em Assunção, na partida de volta pela Fase 3 da Libertadores, bastante desfalcado nas laterais. O último boletim médico divulgado pelo clube mostrou que Dudu, Tinga, Lucas Esteves e Bruno Pacheco estão sob cuidados médicos.

As situações mais complicadas são as de Dudu e Esteves, que tratam edema e estiramento, respectivamente, na coxa esquerda. Quanto a Tinga, foi poupado do Clássico das Cores, pelo Campeonato Cearense, devido uma contratura muscular, mas o clube não detalhou a gravidade do problema.

Bruno Pacheco é, em tese, o lateral com mais condições de se recuperar a tempo da segunda partida contra o Cerro. Ele ficou de fora da partida contra o Ferroviário por um quadro viral, do qual os atletas costumam se recuperar rapidamente. Ainda assim, é tratado como dúvida. O zagueiro Ceballos, que pode jogar na posição, também está na mesma situação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de fragilizar o Tricolor, mesmo que todas essas peças não consigam ganhar condições de jogo, o time tem atletas no elenco que pode executar a função. Yago Pikachu, por exemplo, é lateral-direito de origem, e poderia atuar como tal. Pela esquerda, o argentino Brítez despontaria como solução.

Na base da improvisação, atletas como os maias Sammuel e Lucas Crispim também tem condições de atuar nas laterais. Outra opção para Vojvoda seria jogar em um esquema com três zagueiros e trabalhar com alas. Neste caso, até o volante Hércules poderia ser aproveitado na posição.

O elenco do Fortaleza ganhou folga nesta segunda-feira, 13, mas os atletas lesionados foram ao centro de excelência Alcides Santos para seguir tratamento. O time se reapresenta às 9 horas de terça-feira e no turno da tarde embarca em voo fretado e direto para o Paraguai, quando deveremos conhecer a lista de relacionados.



Tags