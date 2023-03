Fortaleza divulga venda de ingressos para jogo da Libertadores no Paraguai

Na quinta-feira, 16, o Tricolor do Pici encara o Cerro Porteño pelo jogo de volta da fase 3 da Copa Libertadores, no Estádio General Pablo Rojas, na capital paraguaia

Após empatar no primeiro jogo da semifinal do Cearense, o Fortaleza volta todo o foco para a principal competição do clube neste começo de temporada. Na quinta-feira, 16, o Leão encara o Cerro Porteño, no Paraguai, pelo duelo de volta da terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América, e já divulgou informações sobre os ingressos para a partida.

O torcedor tricolor que quiser garantir presença no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, capital do Paraguai, já pode adquirir o bilhete de entrada através do site RED UTS. O valor do ingresso destinado à torcida do Fortaleza é de GS 120.000 (moeda paraguaia), referente a R$ 87,36 na cotação atual.

Por ter teste do bafômetro na entrada do estádio do Cerro Porteño, não será permitido o consumo de bebida alcoólica por ambas as torcidas no dia da partida (quinta-feira, 16).

Para garantir classificação, o Leão do Pici precisa se recuperar da derrota por 1 a 0, em plena Arena Castelão, para os paraguaios. Se vencer por um gol de diferença, o time de Vojvoda irá decidir nos pênaltis. Caso a vantagem seja maior, a equipe garante a vaga na fase de grupos de forma direta.

Instruções para a compra do ingresso divulgadas pelo Fortaleza

1. Cadastre-se no site da RED UTS com o número do seu documento, sem pontos, em http://bit.ly/ccpvsfortaleza

2. Já registrado, inicie sua sessão em: reduts.com.py;

3. Selecione o evento da partida contra o Cerro Porteño;

4. Clique no botão vermelho para comprar;

5. Selecione o setor 'Platea Pettengil Visitante' no mapa do estádio e clique em 'confirmar';

6. Insira seus dados para o seu ingresso, como nome, sobrenome e número de documento, e depois clique no botão 'confirmar';

7. Realize o pagamento;

8. Cheque o recebimento do seu ingresso digital no seu e-mail de cadastro; também pode pegar o seu ingresso no espaço 'mis compras' em 'mi cuenta' na sua sessão do RED UTS.

