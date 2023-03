Libertadores: Cerro Porteño tem retrospecto ruim como mandante contra brasileiros

Atrás no placar agregado, o Fortaleza terá, fora de casa, o difícil desafio de reverter a vantagem obtida pelo Cerro Porteño na Arena Castelão para avançar à fase de grupos da Libertadores. Apesar do contexto complicado, o Leão tem um panorama que é favorável: o retrospecto do clube paraguaio atuando como mandante contra clubes brasileiros pela competição continental é bem negativo.

Considerando os últimos seis encontros do Cerro Porteño contra times brasileiros na Libertadores, em jogos realizados no Paraguai, foram quatro derrotas, somente uma vitória e um empate — ou seja, aproveitamento de 22%.

Sobre o assunto

Neste período, o clube paraguaio foi superado duas vezes pelo Palmeiras, em 2018 e 2022, e pelo Fluminense e Atlético-MG, na edição de 2021. O único triunfo neste recorte aconteceu diante do Galo mineiro, em 2019, enquanto o empate ocorreu com o Grêmio, em 2018.

Agora, a expectativa é de que Fortaleza consiga manter o bom retrospecto dos clubes brasileiros atuando no Paraguai contra o Cerro Porteño. Derrotado no primeiro jogo por 1 a 0, o Tricolor entrará em campo com a obrigação de vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Triunfo por dois tentos ou mais de vantagem garante classificação no tempo regulamentar.

Os últimos seis jogos do Cerro como mandante na Libertadores contra brasileiros: