Fortaleza abre check-in para jogo contra Cerro Porteño; venda de ingressos começa na segunda

Já está disponível, desde a manhã deste sábado, 4, o check-in para parte dos sócios-torcedores do Fortaleza, que desejem ir à Arena Castelão acompanhar o confronto diante do Cerro Porteño, na próxima quinta-feira, 9, às 21h, na Arena Castelão. A venda de ingressos será iniciada na próxima segunda-feira, 6.

Neste sábado, os sócios dos planos "Conselho Deliberativo e Proprietário", "Leão do Pici e Kids" e "Leão de Aço" (a partir das 18h), já podem garantir a presença no Gigante da Boa Vista. No domingo, 5, será a vez dos planos "Leão Fiel", "Interior" e "Leão da Galera", a partir das 10h.

Por fim, a venda de ingressos para os demais torcedores terá início na tarde da próxima segunda-feira, 6, às 14h. Assim como aconteceu na partida diante do Deportivo Maldonado, mulheres pagarão meia em qualquer setor do estádio. Já os sócios-torcedores dos planos “Leão da Galera e Recarga” terão 70% de desconto no valor do ingresso.

Veja os valores dos ingressos:

Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Norte: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Bossa Nova: R$ 70 (meia) | R$ 140 (inteira)

Inferior Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Premium: R$ 120 (meia) | R$ 240 (inteira)

Locais de venda:

- Lojas Leão 1918: Pici, Conceito e nos Shoppings (Parangaba, Jóquei, Eusébio, Rio Mar Kennedy, Rio Mar Papicu, North Shopping Maracanaú, North Shopping Bezerra, Grand Shopping Messejana, Iandê, Via Sul e Iguatemi)

- Arena Leão Aldeota

- Arena Leão Benfica

- Tricolaço Aldeota

- Tricolaço Bezerra

- Tricolaço Centro

- Arena Leão Maracanaú



