Conmebol altera horário de Fortaleza e Cerro Porteño pela Libertadores

Na tarde deste domingo, 5, a Conmebol alterou os horários de ambos os jogos do Fortaleza diante do Cerro Porteño, pela Copa Libertadores. As partidas de ida e volta estavam agendadas para as 21h, dos dias 9 e 16 de março. Com a mudança, as datas estão mantidas, mas o horário foi antecipado para as 19h.

Brasileiros e paraguaios medem forças pela fase 3 da Libertadores, em busca de uma vaga na fase de grupos da competição internacional. Desde o último sábado, 5, os sócios-torcedores do Leão já podem garantir presença no jogo de ida por meio de check-in. A venda de ingressos para o restante do público será iniciada às 14h, nesta segunda-feira, 6.

Em caso de outra classificação, o Leão do Pici garantirá mais R$ 15,7 milhões, premiação destinada aos clubes que jogam a fasede grupos. Além da bonificação por participação nesta parte da competição, a Conmebol trouxe uma novidade em 2023: ganho de US$ 300 mil (R$ 1,5 mi) por partida vencida.

