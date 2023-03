Guilherme pontua que derrota do Fortaleza no Clássico-Rei ocorreu por "detalhe"

Atleta ressaltou ainda que revés foi bem parecido ao do primeiro embate entre as equipes em 2023, que ocorreu em fevereiro, e falou sobre jogo da Libertadores

O Fortaleza foi derrotado em 2 a 0 pelo Ceará na tarde deste domingo, 5, em Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste. Na saída de campo, Guilherme lamentou o resultado, mas pontuou que o revés ocorreu por detalhes.

"Temos que nos preocupar menos com a arbitragem e jogar bola. Temos um baita elenco, um baita time e hoje, ao meu ver, mais uma vez foi detalhe. Em poucos minutos tomamos os gols. Exatamente como foi o outro Clássico-Rei, que eu não estava aqui ainda, mas foi da mesma forma. Mas após os gols, a gente entra no jogo. Fizemos outro jogo, mas não fizemos gol", ressaltou.

Apesar da lamentação, o jogador ressaltou o ano que o grupo tem feito aqui e pregou foco a partir de agora no embate diante do Cerro Porteño, pela Copa Libertadores. "Isso não tira o mérito do ano que a gente tem feito. Acabou já o Clássico, passou, perdemos e agora é esfriar a cabeça, ajustar durante a semana e pensar no jogo decisivo de quinta-feira diante da nossa torcida", finalizou.

