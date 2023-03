Após gol na Libertadores, Guilherme é apresentado oficialmente pelo Fortaleza

O atacante de 27 anos já disputou quatro partidas no Tricolor do Pici e balançou as redes uma vez. Nesta sexta-feira, 3, ele foi apresentado pelo clube à imprensa

Depois de quatro partidas realizadas pelo Fortaleza, o atacante Guilherme foi apresentado oficialmente à imprensa. Na tarde desta sexta-feira, 3, o atleta de 27 anos revelou que o seu primeiro objetivo no novo clube é ser feliz.

“Meu primeiro objetivo é ser feliz. Para a carreira de um cara deslanchar, eu acredito que ele precisa estar feliz no ambiente de trabalho. Eu já me sinto feliz desde o primeiro dia que cheguei aqui pela recepção que eu tive, que foi muito calorosa e amorosa. O povo do Nordeste tem esse acolhimento. Se Deus quiser, vou continuar sendo feliz.”

Na noite de quinta-feira, 2, Guilherme marcou um dos gols da goleada por 4 a 0 sobre o Maldonado, pela fase 2 da pré-Libertadores. O atleta assumiu que o tento é um dos mais especiais de sua carreira e comentou sobre a emoção após balançar as redes.

“O gol de ontem com certeza é um dos mais especiais da minha carreira, por tudo aquilo que eu vivi esses tempos atrás no Grêmio, que não foi fácil. Foi um tempo bem complicado. Mas foi um tempo de muito aprendizado para mim como jogador e ser humano. Então eu venho para cá e logo Deus me abençoa com esse gol, na atmosfera que foi, de como o estádio estava, em uma Libertadores. Então fico muito feliz com esse gol.”

“Na hora que eu fiz o gol, eu não consegui nem comemorar. Realmente a emoção foi muito forte. Eu acabo me ajoelhando e agradecendo a Deus. Era algo que estava engasgado. Foi um alívio. Eu acredito que foi um gol de start. Tenho certeza que virão muitos gols”, completou.

Antes do duelo de ida da terceira fase da Libertadores, o Fortaleza terá o Clássico-Rei de domingo, 5. O atacante reconheceu a importância do confronto diante do rival Ceará, mas destacou que o resultado do jogo não pode influenciar no confronto contra o Cerro Porteño, marcado para quinta-feira, 9.

“Obviamente que você ganhar um clássico antes de uma decisão de Libertadores, que é o nosso caso, nos gera uma confiança muito grande. Mas nós somos profissionais e não podemos confundir as coisas. Vamos supor que as coisas não aconteçam da forma que a gente quer no clássico. Isso não pode interferir no jogo de quinta-feira. Claro que é de suma importância a gente vencer o jogo contra o Ceará, mas quinta-feira é outra competição. Então quinta-feira não está na nossa cabeça. Primeiro precisamos viver o Ceará.”

