Guilherme exalta torcida do Fortaleza: "Ganhou o jogo no hino nacional"

Depois da atuação positiva, o atleta exaltou a festa da torcida no Gigante da Boa Vista, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 3, no Pici

O atacante Guilherme deu uma assistência e marcou um dos gols da vitória do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Deportivo Maldonado e vivenciou seu primeiro jogo pelo Tricolor no Castelão. Depois da atuação positiva, o atleta exaltou a festa da torcida no Gigante da Boa Vista, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 3, no Pici.

"Eu já tinha visto inúmeras vezes a festa que o torcedor do Fortaleza faz no Castelão. Diga-se de passagem não só no Castelão porque a gente teve jogos no PV e eles também fizeram festa muito bonita. Você presenciar e a favor ainda é algo surreal. Ontem (quinta-feira, 2), a gente viveu noite espetacular. Fizemos um baita jogo, mas o que a torcida fez nas arquibancadas é arrepiar. A gente já ganhou o jogo no hino nacional. Ali a gente já sentiu algo muito positivo. Não foi à toa que a gente fez um grande jogo junto ao apoio do nosso torcedor. Eles foram primordiais na nossa vitória", afirmou Guilherme.

O atacante de 27 disputou até agora quatro partidas pelo Fortaleza, todas saindo do banco de reservas, e marcou uma gol e deu uma assistência. Uma das contratações do Leão para 2023, o ex-Grêmio tem agarrado as oportunidades dadas por Vojvoda.

O jogador vive a expectativa de fazer sua primeira partida pelo Fortaleza como titular, e logo num Clássico-Rei. O técnico argentino deve escalar um time alternativo para encarar o Ceará, tendo em vista a situação de classificação encaminhada no Nordestão e o duelo de ida contra o Cerro Porteño pela Libertadores, na próxima quinta-feira, 9.

"Tenho certeza que se a gente fizer um grande jogo, colocar nossa qualidade pra fora e, principalmente, a nossa vontade, temos muitas chances de ganhar. E pode ter certeza que vamos atrás desse resultado", comentou Guilherme.

