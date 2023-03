Atacante do Fortaleza, Lucero aparece em "time da semana" da Libertadores

Nesta sexta-feira, 3, após o término da segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América, a Conmebol divulgou o "time da semana" da competição. O Fortaleza foi representado pelo atacante Juan Martín Lucero.

Apesar de começar o duelo diante do Deportivo Maldonado-URU no banco de reservas, o centroavante argentino foi um dos destaques da classificação leonina na noite desta quinta-feira, 2. O camisa 9 marcou dois gols na goleada por 4 a 0, que garantiu o escrete do Pici na fase 3 da pré-Libertadores.

A escalação completa do “time da semana” é: Mosquera (Ind. Medellín-COL); Lora (Sporting Cristal-PER), Ignácio (Sporting Cristal-PER) e Vásquez (Magallanes-CHI); Monroy (Ind. Medellín-COL); Fattori (Huracán), Aránguiz (Magallanes-CHI) e Cataño (Millonarios-COL); Paulinho (Atlético-MG), Ávila (Sporting Cristal-PER) e Lucero (Fortaleza).

Na próxima fase da Libertadores, o Leão do Pici irá enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai. O jogo de ida acontece na próxima quinta-feira, 9, na Arena Castelão, às 21 horas. Antes disso, o Tricolor vai jogar contra o Ceará, no domingo, 5, pela Copa do Nordeste.

Temporada de Lucero

Principal contratação do Fortaleza para 2023, o atacante Juan Martín Lucero tem correspondido às expectativas dos torcedores. Até o momento, o atleta disputou oito partidas, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência. Ele é o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Thiago Galhardo.



