Por vaga na Fase 3 da Libertadores, Fortaleza enfrenta Maldonado no Castelão

De volta ao Gigante da Boa Vista, Tricolor busca vitória contra o time uruguaio no tempo normal para se classificar sem passar pelos pênaltis

Com gramado novinho e outras melhorias, o Castelão reabre nesta quinta-feira, 2, para um jogo decisivo da Copa Libertadores da América. Fortaleza e Deportivo Maldonado-URU fazem o duelo de volta pela etapa 2 do torneio da Conmebol e quem vencer, seja no tempo normal ou nos pênaltis, segue na luta por uma vaga na fase de grupos.

Quem avançar encara o Cerro Porteño-PAR na fase 3, a última da etapa preliminar. Como o jogo de ida, no Uruguai, terminou empatado sem gols, nenhuma das equipes tem vantagem, portanto, se não houver vencedor em 90 minutos, a decisão será nos pênaltis. Quem for eliminado encerra o ciclo de competições internacionais em 2023.

Dois pontos podem ajudar o Fortaleza nesta partida de volta. O primeiro é o gramado novo do Castelão, que permite um jogo de mais velocidade e, portanto, favorece a quem tem mais qualidade técnica. O Tricolor chegou a treinar no atual tapete do estádio, na terça-feira, 28, e o técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter ensaiado algumas jogadas para surpreender o Deportivo Maldonado.

Outro ponto a favor será a torcida presente. Mais de 50 mil pessoas confirmaram presença na arquibancada, com a compra de ingressos ou check-in, e o clima visto nas partidas do ano passado, pela Libertadores, deve se repetir.

Em termos de peças, Vojvoda pode repetir a formação que usou no Uruguai, mas também ganhou uma opção. O meia, que também pode atuar como ala pela esquerda, Lucas Crispim está de volta e oferece possibilidade até mesmo de uma mudança de esquema tático. Além disso, o comandante do Leão pode modificar algumas peças que foram abaixo na partida de ida, como o lateral-direito Tinga, por exemplo.

Os desfalques seguem os mesmos: Moisés e Pedro Rocha, no departamento médico; Pikachu e Brítez, por suspensão. Lucas Esteves, com desconforto muscular na coxa esquerda, é dúvida.

O Deportivo Maldonado também deve utilizar uma formação muito semelhante à do primeiro duelo. O meia Maximiliano Cantera segue como desfalque, por suspensão. O goleiro Reyes pode ceder lugar para Danilo Lerda. O trabalho de apronto dos uruguaios foi feito na Cidade Vozão, em Itaitinga, e incluiu um reconhecimento de gramado do Castelão.



Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga (Dudu), Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Romarinho, Lucero (Hércules) e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Deportivo Maldonado-URU

4-4-2: Reyes (Danilo Lerda); Cotugno, Cayetano, Martín Ferreira e Nicolás Queiroz; Alfaro, Toledo, Darias e Facundo Píriz; Tomás Fernández e Claudio Spinelli. Téc: Fabián Coito

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 2/3/2023

Horário: 21 horas

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

Assistentes: Jorge Urego-VEN Tulio Moreno-VEN

VAR: Carlos Orbe-ECU

Transmissão: Paramount+, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

