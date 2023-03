Cerro Porteño avança na Libertadores e aguarda vencedor de Fortaleza x Maldonado

Na noite desta terça-feira, 28, o Cerro Porteño-PAR venceu o Curicó Unido-CHI por 1 a 0 e carimbou classificação para a terceira fase prévia da Copa Libertadores de 2023. O time paraguaio agora aguarda o vencedor de Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU para definir quem disputará a fase de grupos do principal torneio do continente.

O Cerro, que conta com Piris da Motta, ex-Flamengo; Diego Churín, ex-Grêmio e Atlético-GO; e Marcelo Moreno, ídolo do Cruzeiro, já havia construído a vantagem no jogo de ida contra os chilenos com o triunfo por 1 a 0. O segundo resultado positivo ratificou a vaga.

Pelo chaveamento definido em sorteio, os paraguaios terão pela frente na próxima etapa quem avançar entre brasileiros e uruguaios. O Cerro Porteño será o mandante no segundo jogo do confronto. Na fase 3, o time vencedor seguirá para a fase de grupos da Libertadores; o perdedor irá para a Copa Sul-Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fortaleza e Deportivo Maldonado medem forças na próxima quinta-feira, 2, às 21 horas, na Arena Castelão. Com o empate sem gols na ida, no Uruguai, o cenário segue em aberto. Em caso de nova igualdade em solo cearense, a decisão será nos pênaltis.

Sobre o assunto Fortaleza treina na Arena Castelão antes de jogo contra o Maldonado pela Libertadores

Veja o histórico do Fortaleza na Arena Castelão pela Copa Libertadores

Adversário do Fortaleza na Libertadores, Maldonado está invicto em 2023

Tags