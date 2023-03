Contra Maldonado no Castelão, Pochettino quer atmosfera de quando enfrentou o Fortaleza

O argentino Tomás Pochettino vai voltar a jogar no Castelão nesta quinta-feira, 2, porém agora com a camisa do Fortaleza. Ele deve ser titular diante do Deportivo Maldonado-URU, no jogo de volta da Fase 2 da Copa Libertadores da América.

O meia do Tricolor teve uma prévia de pisar no campo de jogo do Gigante da Boa Vista novamente na tarde de terça-feira, 28, por ocasião do treino do Leão no novo gramado da praça esportiva. “Conheci a Arena Castelão pela segunda vez; fui muito contente, muito motivado e (estou) com muita gana de jogar amanhã (quinta-feira); e que a equipe possa fazer uma grande partida, para podermos ter uma vitória e assim passar a próxima fase”, disse, em coletiva concedida nesta quarta, 1º.

A grande expectativa de Pochettino em voltar ao Castelão, no entanto, está em relação à torcida. O argentino lembra bem como foi enfrentar o Fortaleza com o estádio cheio e afirmou que quer sentir a mesma atmosfera a favor desta vez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ano passado joguei contra o Fortaleza no Castelão e eu queria jogar com essas pessoas a favor e não contra, porque se via no ambiente um clima muito quente, muito lindo, muitos gritos da torcida e isso, para o jogador, obviamente, ajuda a lutar; pela torcida, pelo clube. Queremos dar o máximo para passar essa fase, com muita gana de jogar amanhã, com as pessoas a favor. Andam dizendo que são 55 mil pessoas já confirmados”, comentou o camisa 7 do Leão.

A última parcial divulgada pelo clube informava que quase 51 mil lugares já estavam reservados, fosse com venda avulsa de ingressos ou com check-ins de sócios-torcedores. A partida entre Fortaleza e Deportivo Maldonado está marcada para às 21 horas.

Tags