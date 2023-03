Fortaleza treina na Arena Castelão antes de jogo contra o Maldonado pela Libertadores

A Arena Castelão recebe na tarde desta terça-feira, 28, a primeira atividade antes de voltar a receber jogos de futebol: o Fortaleza realiza um treino no Gigante da Boa Vista. Dentre os jogadores que participaram da atividade, Marcelo Benevenuto 'aprovou' o estado do gramado e Caio Alexandre expressou as saudades de ver as arquibancadas cheias.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 02, às 21 horas, na Arena Castelão. A partida é válida pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. No jogo de ida, os dois times empataram sem gols no Uruguai.

