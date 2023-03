Veja o histórico do Fortaleza na Arena Castelão pela Copa Libertadores

O Leão do Pici disputou quatro partidas no Gigante da Boa Vista pela competição internacional. Neste mesmo palco, o time cearense recebe o Deportivo Maldonado, na próxima quinta-feira, 2

Depois de aproximadamente quatro meses o Fortaleza voltará a disputar uma partida na Arena Castelão. Na próxima quinta-feira, 2, a equipe cearense receberá o Deportivo Maldonado, do Uruguai, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América.

Na sua segunda participação na principal competição de clubes do continente, o Leão já disputou quatro jogos no Gigante da Boa Vista. Em 2022, ano que jogou pela primeira vez a Libertadores, a equipe de Juan Pablo Vojvoda venceu uma partida, empatou duas e perdeu uma vez na Arena Castelão.

Sobre o assunto Adversário do Fortaleza na Libertadores, Maldonado está invicto em 2023

Fortaleza convoca reunião do Conselho para apresentar acordo da Liga Forte Futebol

Fortaleza divulga parcial com quase 45 mil torcedores confirmados para jogo contra Maldonado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A única derrota em casa foi contra o Colo-Colo, logo na primeira rodada da competição. Naquela partida, o placar terminou em 2 a 1 para os visitantes. O detalhe curioso é que um dos gols do time chileno foi marcado por Juan Martín Lucero, que hoje defende as cores do Fortaleza.

A vitória, que marcou o primeiro triunfo da história do clube cearense no campeonato internacional, ocorreu na terceira rodada. O Fortaleza superou o Alianza Lima por 2 a 1, com gols de Sílvio Romero e Hércules.

Os dois empates foram contra equipes argentinas. Na quarta rodada e no jogo de ida das oitavas de final, o Tricolor do Pici empatou em 1 a 1 com o River Plate e Estudiantes, respectivamente.

A expectativa é que as arquibancadas da Arena Castelão estejam lotadas na próxima quinta-feira, 2, para acompanhar o duelo entre Fortaleza e Deportivo Maldonado. Segundo parcial divulgada pelo clube cearense, 44.961 torcedores leoninos já garantiram presença no duelo internacional.

Tags