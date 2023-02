Brítez é expulso e desfalca o Fortaleza no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste

Tricolor do Pici encara o Ceará no próximo domingo, 5, às 18h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada do torneio regional

O Fortaleza tem um desfalque confirmado para o Clássico-Rei da Copa do Nordeste. Trata-se do zagueiro Emanuel Brítez, expulso na vitória contra o Náutico no último domingo, 27. O Tricolor do Pici encara o Ceará no próximo domingo, 5, às 18h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada do torneio regional.

Ainda no fim do primeiro tempo do confronto diante do Timbu, o Fortaleza viu o zagueiro Emanuel Brítez. Em contra-ataque puxado por Jael, o defensor tricolor deu um tapa nas costas do atacante do time pernambucano, que caiu na entrada da área. O árbitro marcou a falta e apresentou cartão vermelho ao número 19.

Sem opção do argentino, que também atua de lateral, Vojvoda deve manter a mesma formação defensiva que entrou em campo diante do Deportivo Maldonado, pela Libertadores. Na ocasião, o treinador optou por escalar Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco na defesa. Estas são, inclusive, as peças que vêm sendo consideradas titulares pelo técnico.



O Fortaleza é o líder do grupo A da Copa do Nordeste com 15 pontos somados em seis jogos disputados. Já o Ceará ocupa a primeira colocação da chave B ao acumular 10 pontos em cinco duelos jogados.

Suspenso na Libertadores

Além da Copa do Nordeste, o jogador também está de fora das duas primeiras partidas do Leão na Libertadores. Isso porque ele foi expulso na Sul-Americana de 2022 e terá de cumprir dois jogos de suspensão. No ano passado, o zagueiro recebeu cartão vermelho na derrota por 2 a 1 do Unión de Santa Fe, da Argentina, para o Nacional, do Uruguai.

O Tricolor do Pici enfrenta o Deportivo Maldonado na próxima quinta-feira, 2, pelo jogo de volta da segunda fase eliminatória da competição. O palco do embate será a Arena Castelão, em Fortaleza, que promete estar lotada. O time vencedor garantirá vaga na terceira fase. Após empate sem gols no primeiro confronto, um empate leva a decisão para os pênaltis.

