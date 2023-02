Contra o Náutico, Lucero volta marcar gol pelo Fortaleza: "Me dá muita confiança"

O argentino Juan Martín Lucero chegou ao segundo gol com a camisa do Fortaleza ao marcar um dos tentos da vitória do Tricolor sobre o Náutico, por 2 a 1, na noite deste domingo, 26, pela Copa do Nordeste. O camisa 9 afirmou que voltar a marcar ajuda no aumento da confiança.

“Sempre que um atleta joga e marca um gol, ainda mais para um atacante, é muito importante. Isso me dá muita confiança. Temos que seguir jogando assim e já pensar na quinta-feira. Teremos um grande jogo (contra o Deportivo Maldonado) pela frente”, disse Lucero, em entrevista ao Canal Nosso Futebol.

Foi a terceira vez que o atacante jogou como titular pelo Fortaleza. Curiosamente, o outro gol dele pelo Leão saiu também quando ele foi titular, diante do CSA-AL, pelo Nordestão. Ao todo, Lucero soma dois tentos e uma assistência no time cearense, em sete jogos disputados.

