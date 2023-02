Fortaleza se despede do PV com 100% de aproveitamento como mandante

Ao todo, foram sete partidas nesta condição, com sete vitórias, 17 gols marcados e apenas dois sofridos. O torcedor compareceu em bom público, com média de 13,5 mil pessoas por jogo

O Estádio Presidente Vargas serviu de casa para o Fortaleza durante dois meses, mas a partir desta segunda-feira, com a entrega do novo gramado do Castelão, pelo Governo do Estado, o Tricolor voltará a mandar seus jogos no Gigante da Boa Vista.

A passagem curta pelo PV, no entanto, foi positiva para o Leão, que teve 100% de aproveitamento como mandante na praça esportiva da Gentilândia. Ao todo, foram sete partidas nesta condição, com sete vitórias, 17 gols marcados e apenas dois sofridos.

A torcida tricolor compareceu em número aos jogos no PV, que tem capacidade máxima para 20.166. Em todas as sete partidas, o público foi superior a 11 mil pessoas. A presença média dos tricolor no Presidente Vargas foi de 13,5 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo de despedida foi na noite deste domingo, quando o Fortaleza bateu o Náutico por 2 a 1, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O clube pode até voltar a jogar nesta praça esportiva, porém apenas como visitante, nas fases restantes do Campeonato Cearense.

Revés como visitante

O Fortaleza fez um jogo a mais no PV, mas na condição de visitante — a FCF assumiu a operação do jogo, mas os alvinegros tiveram todos os direitos de mandante, como ocupar o setor social e emitir os bilhetes. Foi o Clássico-Rei pela última rodada da primeira fase do Estadual, quando o Tricolor acabou derrotado por 2 a 1.

O próximo encontro entre Tricolor e Vovô, porém, será no Castelão e assim como o jogo realizado no PV, terá divisão de torcida meio a meio.

Tags