Fortaleza vence Náutico sem sustos pela Copa do Nordeste

Com gols de Romero e Lucero, Leão do Pici triunfou diante do Timbu por 2 a 1 no Estádio Presidente Vargas

O Fortaleza se despediu do Estádio Presidente Vargas em grande estilo neste domingo, 26. Com time alternativo, o Leão venceu o Náutico por 2 a 1 em jogo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2023. Os gols tricolores foram marcados por Romero e Lucero.

Na partida, o time tricolor ainda perdeu o zagueiro Emanuel Brítez, expulso no final do primeiro tempo.

Com o resultado, o Tricolor do Pici abriu vantagem na liderança do Grupo A do certame regional. Com 15 pontos, o time tem seis a mais que o Sport, segundo colocado.



O jogo



Diante do seu torcedor, o Fortaleza iniciou a partida tomando as rédeas com bom controle de bola e marcação alta - tão exigida por Vojvoda. O estilo de jogo proposto pelo time tricolor forçou o Náutico a errar muitas saídas de bola, por exemplo.

E, diante disso, a proposta deu resultado já aos 13 minutos com Silvio Romero. Em jogada construída pela direita, Yago Pikachu tocou para o centroavante argentino que, na linha da grande área, finalizou cruzado e balançou as redes do PV pela primeira vez na noite.

À frente no placar, o Leão do Pici seguiu pressionando. Aos 30, foi a vez do outro atacante argentino, Lucero, também deixar seu tento. Em excelente passe de Crispim para Pikachu, o camisa 22 deixou Lucero na cara do goleiro, que não perdoou e marcou seu segundo gol pelo Tricolor de Aço.

Ainda no fim do primeiro tempo, o Fortaleza viu o zagueiro Emanuel Brítez ser expulso no minuto 41. Em contra-ataque puxado por Jael, o defensor tricolor deu um tapa nas costas do atacante do Timbu, que caiu na entrada da área. Sendo assim, o árbitro apitou falta e apresentou cartão vermelho ao número 19.

Três minutos depois, o Náutico teve seu lance de maior perigo na partida. O volante Mateus Cocão cobrou falta e acertou o travessão do goleiro João Ricardo.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu uma série de substituições no escrete tricolor visando maior rodagem ao elenco. Tranquilo no jogo, o Leão do Pici seguiu trocando passes e investindo em ataques com Guilherme, principalmente. O camisa 29 entrou no lugar do meia Calebe e causou problemas à defesa alvirrubra.

Mesmo com um a mais em campo, o Timbu não conseguiu se impor. No apagar da luzes, a equipe pernambucana ainda teve um pênalti a seu favor, cobrado e convertido por Jael, que diminuiu o placar.