Clássico-Rei no Castelão voltará a ter torcida meio a meio após quatro anos

Plano de ação para o Clássico válido pela Copa do Nordeste foi apresentado e, com exceção do prédio central, a arquibancada será dividida em 50% para mandantes e 50% para visitantes

A exemplo do que aconteceu no PV, em 7 de fevereiro, o Clássico-Rei que será disputado dia 5 de março, pela Copa do Nordeste, terá divisão de torcidas em meio a meio na arquibancada. O prédio central — onde fica o setor premium —, como de praxe, ficará somente com o clube mandante.

O plano de ação para o jogo foi apresentado nesta sexta-feira, 24, em reunião no próprio Castelão. Desde a Série A de 2019 que os jogos entre Ceará e Fortaleza no Gigante da Boa Vista estavam sendo feitos com a proporção de 70% para a torcida mandante e 30% para os visitantes.

A tendência é que a nova configuração se torne fixa para os próximos Clássicos-Rei. Ainda haverá a reunião de providências para o jogo da 6ª rodada do Nordestão, com a presença de todos os órgãos de segurança, para acertar detalhes da execução da operação no dia da partida.

Como o Ceará é mandante do próximo Clássico-Rei, somente os torcedores alvinegros vão ocupar o prédio central.

