Castelão será entregue segunda; Fortaleza e Ceará devem treinar no novo gramado na próxima semana

Após 105 dias de obras no gramado, a Arena Castelão será liberada para jogos a partir da próxima segunda-feira, 27, pelo Governo do Estado. Com dois jogos já marcados na semana, Fortaleza e Ceará devem realizar treinos de reconhecimento do novo campo da praça esportiva, apurou o Esportes O POVO.

A reforma no tapete do Gigante da Boa Vista teve início em 14 de novembro do ano passado, um dia após o encerramento do Campeonato Brasileiro. A administração estadual já projetava a entrega do estádio no final deste mês de fevereiro. Neste período, os jogos das equipes da Capital foram sediadas no PV.

O gramado foi trocado e teve a capacidade de drenagem duplicada para suportar fortes chuvas. Cerca de um mês depois, em meados de dezembro, o plantio foi finalizado. O governador Elmano de Freitas (PT) afirmara ao O POVO que a ordem era que o Castelão estivesse apto para receber Fortaleza x Deportivo Maldonado na próxima quinta-feira, 2, pela Copa Libertadores.

No último dia 16, em visita técnica ao estádio, o superintendente de Obras Públicas do Estado, Quintino Vieira, elogiou o gramado e apontou a próxima segunda-feira como data da entrega, prazo que será cumprido. O gramado recebeu nova vistoria nesta sexta-feira, 24, e chamou a atenção pela drenagem efetiva após chuva intensa em Fortaleza.

Além do jogo do Tricolor do Pici pelo torneio continental, o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza no próximo dia 5, às 18h30min, pela Copa do Nordeste, também será no Gigante da Boa Vista.

Para que os clubes tenham um contato prévio com o gramado antes dos duelos, o estádio será liberado para treinos das equipes. Fortaleza, Ceará e o Deportivo Maldonado poderão realizar atividades de reconhecimento do campo na próxima semana.

