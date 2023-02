Paz convoca torcida do Fortaleza para jogo decisivo diante do Maldonado no Castelão

O Fortaleza espera uma grande atmosfera na Arena Castelão no próxima quinta-feira, 2, quando enfrenta o Deportivo Maldonado em partida decisiva da segunda fase da Copa Libertadores. A partida decide quem avança para a próxima fase do certame nacional. O jogo ocorre às 21 horas na Arena Castelão.

Após o empate sem gols no jogo de ida no Uruguai, o presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, gravou um vídeo convocando a torcida para o embate de volta. "Contamos com a sua presença e sua energia. (...) Precisamos lotar, fazer uma grande atmosfera, empurrar nossa equipe, fazer festa, apoiar os 90 minutos, para buscarmos essa classificação importantíssima para a terceira fase da Copa Libertadores", ressaltou o mandatário.

O clube já iniciou o check-in para sócios e também anunciou promoção na venda dos ingressos para mulheres e para algumas modalidades de associados.

