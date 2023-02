"Necessitava desse gol", diz Lucero após marcar pela 1ª vez com o Fortaleza

Principal reforço do Fortaleza para a temporada, o atacante Juan Martin Lucero marcou pela primeira vez com a camisa tricolor. Nesta sexta-feira, 17, o argentino contribuiu diretamente na vitória do Leão do Pici por 3 a 0 diante do CSA. O confronto, válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, ainda teve gols de Yago Pikachu e Thiago Galhardo.

Em entrevista após o fim da partida, o camisa 9 leonino comentou sobre a sensação de marcar seu primeiro gol com o Fortaleza e revelou que "necessitava" balançar as redes.

"Estou muito feliz. Necessitava desse gol. A torcida, meus companheiros e o clube me tratam muito bem. Estou muito feliz aqui", disse.

Lucero chegou ao Leão após excelente temporada no Colo-Colo. Pelo clube chileno, o argentino de 31 anos participou de 39 jogos, sendo responsável por 24 gols e seis assistências. O atacante também se destacou em 2021, pelo Vélez Sarsfield-ARG, quando balançou as redes 18 vezes em 62 partidas.

Agora é Libertadores

O confronto diante do CSA marcou a última partida do Fortaleza antes da estreia na Libertadores da América. Na próxima quinta-feira, 23, o Leão do Pici enfrenta o Deportivo Maldonado, do Uruguai, fora de casa, em jogo de ida da segunda fase preliminar da competição.

Ciente da relevância do torneio continental, Lucero também comentou sobre a expectativa do elenco em relação ao jogo.

"Nós estamos muito ansiosos para jogar a Libertadores, sabemos da importância que tem para o clube, para nós e para a torcida. Vamos jogar com todo profissionalismo e coração", finalizou o argentino.

