Fortaleza anuncia empréstimo de Gustavo Coutinho ao Atlético-GO

O atacante Gustavo Coutinho foi novamente emprestado pelo Fortaleza. O clube do Pici anunciou nesta quinta-feira, 16, o empréstimo do atacante ao Atlético-GO até o fim de 2023. O atleta tem contrato com o Leão até 31 de dezembro de 2024.

Na temporada passada, o jogador atuou no Sport e no Botafogo-PB. Ao todo, em 2022, o carioca de 23 anos anotou 21 gols e cedeu duas assistências em 48 jogos disputados.

Trajetória de Coutinho



Nas categorias de base do Fortaleza desde 2018, o atacante foi emprestado pela primeira vez em 2019. Ocasião em que defendeu a Cabofriense em 13 jogos e marcou nove gols. No ano seguinte, antes de retornar ao Leão, anotou mais quatro tentos em nove partidas pelo clube do Rio de Janeiro.

Em 2021, Gustavo Coutinho defendeu o Tricolor no profissional, onde balançou as redes em uma oportunidade. Também atuou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, fazendo gols em oito confrontos. O desempenho atraiu o interesse do Operário-PR, que o contratou para a Série B. Foram nove jogos disputados, mas sem tentos marcados.

No início de 2022, Coutinho foi emprestado ao Botafogo-PB. No clube paraibano, o centroavante teve os números mais expressivos da carreira ao marcar 19 gols e ceder uma assistência. O bom desempenho atraiu o interesse do Sport, que contratou o jovem nos mesmos moldes.

Em julho do ano passado, o Fortaleza ativou uma cláusula no contrato de empréstimo de Coutinho com o Botafogo-PB e solicitou o retorno do atacante. Três dias depois, o jogador foi oficializado como reforço do clube de Recife, para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 16 partidas, dois tentos anotados e uma assistência cedida.

