Fortaleza anuncia venda de ingressos para jogo contra Deportivo Maldonado no Uruguai

Duelo, válido pela segunda fase da Libertadores, acontece na próxima quinta-feira, 23, às 21 horas, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai

Os ingressos para o duelo entre Fortaleza e Deportivo Maldonado estão disponíveis. Representante do Estado na Copa Libertadores, o Leão anunciou nesta quinta-feira, 16, que a torcida tricolor já pode adquirir os bilhetes para o jogo. O duelo, válido pela segunda fase da competição, acontece na próxima quinta-feira, 23, às 21 horas, no estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai.

Os ingressos estão sendo comercializados por meio do site Red Tickets no valor de 1000 pesos uruguaios (cerca de R$ 134,10 na cotação atual) para a torcida do Fortaleza. Os torcedores vão ocupar o setor Tribuna Oeste. Menores de 11 anos não pagam a entrada mediante documento de identidade ou passaporte da criança.

O confronto de volta está marcado para o dia 2 de março. De acordo com o governador do Estado, Elmano de Freitas, a ordem é que a Arena Castelão seja entregue até a partida. No momento, a principal praça esportiva local passa por obras no gramado.

Cronograma do Fortaleza

O repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN, anunciou todo o cronograma do Leão para a disputa do duelo internacional no Uruguai.

Segunda-feira, 20

Fortaleza viaja em voo comercial para São Paulo

Treina no CT do Corinthians

Terça-feira, 21

Viaja de São Paulo para Montevidéu-URU

Quarta-feira, 22

Treina em Montevidéu-URU

Logo após, viagem de ônibus para Maldonado (2 horas de duração)

Quinta-feira, 23

Jogo Dep. Maldonado x Fortaleza

Após o jogo, volta para Montevidéu

Sexta-feira, 24

Viagem de Montevidéu para São Paulo, na madrugada (às 2h30min)Viagem de São Paulo para Fortaleza

