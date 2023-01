Fortaleza recebe sondagem por Gustavo Coutinho

O atacante Gustavo Coutinho pode ser novamente emprestado pelo Fortaleza. A diretoria tricolor foi procurada por dirigentes da Ponte Preta, que tem interesse em contar com o jogador para a atual temporada.

A situação ainda está sendo discutida no Pici. Coutinho voltou ao Fortaleza após três empréstimos consecutivos e tinha perspectiva de ser aproveitado neste ano, mas não teve oportunidade ainda nas cinco primeiras partidas do Leão em 2023 — ele não podia, no entanto, atuar nos primeiros jogos da Copa do Nordeste devido punição imposta pelo STJD.

Coutinho só foi relacionado uma vez para jogos do Fortaleza nesta temporada e com a regularização de Lucero próxima, depois que a Fifa autorizou o argentino a jogar pelo Tricolor, ficará mais difícil para o jogador de 24 anos ganhar espaço no time.

A informação da consulta da Ponte Preta por Gustavo Coutinho foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.

