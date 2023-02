CBF define arbitragem de Bahia x Fortaleza pela Copa do Nordeste

A CBF divulgou nesta sexta-feira, 10, a lista de arbitragem para a terceira rodada da Copa do Nordeste. O Fortaleza enfrenta o Bahia na próxima terça-feira, 14, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, e terá como árbitro principal do embate o juiz potiguar Caio Max Augusto Vieira.

Ele terá Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores, ambos também potiguar, como assistentes. Bruno Nogueira Prado, da Bahia, será o quarto árbitro.

Caio Max possui histórico de quatro partidas apitadas para o Fortaleza em 2021. A última vez que ele foi juiz principal de um jogo do Leão, entretanto, sua atuação ficou marcada por uma confusão após não permissão de uma substituição, que acabou por gerar a expulsão de um auxiliar técnico do Tricolor. Na época, o Fortaleza venceu o Corinthians por 1 a 0.

Desde então, conforme dados do site da CBF, Caio Max foi apenas VAR em uma derrota do Fortaleza diante do Atlético-MG. Ele não apitou mais jogos do Leão até a presente data.

No grupo A, o Fortaleza possui três partidas jogadas e seis pontos somados, ocupando a 2ª colocação. A equipe disputou a 5ª rodada do Nordestão de maneira antecipada, quando venceu o Sergipe por 1 a 0.

Arbitragem de Bahia x Fortaleza

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)



Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN)



4° árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA)

