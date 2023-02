Novos reforços do Fortaleza, Calebe e Guilherme já treinam no Pici

O Fortaleza anunciou mais dois reforços para a temporada: o meia Calebe e o atacante Guilherme. Os jogadores foram anunciados nos dois últimos dias e chegam para fortalecer o setor ofensivo do time tricolor.

Diante disso, ambos se apresentaram no Centro de Excelência Alcides Santos na tarde desta quinta-feira, 9, e realizaram suas primeiras atividades com a camisa leonina.

Na oportunidade, o meia e o atacante conheceram as instalações do Pici, realizaram os exames médicos e físicos na academia com os preparadores físicos da equipe. Depois, seguiram para o campo para fazer as primeiras atividades com bola.

O primeiro treino dos atletas com o restante do elenco acontecerá nesta sexta-feira, 10.

Regularizados

Tanto Calebe como Guilherme tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quinta, 9, e podem estrear pelo Leão já na próxima partida, contra o Bahia, na terça-feira, 14. O duelo entre tricolores é válido pela Copa do Nordeste.



