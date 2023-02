Fortaleza deve emprestar volante Ronald ao Cuiabá; saiba detalhes

O Dourado, inclusive, já entrou em contato com o Tricolor para alinhar o acordo. A decisão está nas mãos do volante, que deve aceitar a proposta

Pouco utilizado por Vojvoda neste início de temporada, o volante Ronald está na mira do Cuiabá. O clube mato-grossense, inclusive, já entrou em contato com a diretoria do Fortaleza, que não deve dificultar as negociações. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Esportes O POVO.

Com contrato até 2024, a ideia do Leão é de ceder Ronald por empréstimo para o Cuiabá até o fim da atual temporada. O Dourado tem conversas positivas com o staff do atleta e a tendência é de que o volante aceite a proposta.

Em 2023, Ronald participou de apenas dois dos oito jogos que o Fortaleza disputou, um pelo Campeonato Cearense, na vitória por 2 a 1 sobre o Barbalha, e outro pela Copa do Nordeste, no triunfo sobre o Campinense por 2 a 0.

Apesar do pouco espaço neste ano, Ronald tem sido peça importante para o clube tricolor desde 2020, quando chegou por empréstimo do Juventus Jaraguá — posteriormente, o Fortaleza adquiriu os direitos econômicos do jogador, firmando contrato definitivo. Ao todo, o volante soma 110 jogos com a camisa vermelho-azul-e-branco, com três gols marcados e cinco assistências.

Com informações de Brenno Rebouças.