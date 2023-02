Guilherme é regularizado e fica livre para estrear pelo Fortaleza

O nome do atacante foi publicado do BID da CBF nesta quinta-feira, 9, horas após ser anunciado como reforço do Leão do Pici

O Fortaleza oficializou a contratação do atacante Guilherme na manhã desta quinta-feira, 9. Horas após o anúncio, o atleta de 27 anos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, por isso, está livre para estrear pelo novo clube.

O escrete vermelho-azul-e-branco corria contra o tempo para regularizar Guilherme até esta sexta-feira, 10, data que é encerrado o período de inscrições para o Campeonato Cearense. Portanto, como o nome do atleta já saiu no BID, ele poderá atuar normalmente na competição estadual. O mesmo vale para Calebe, penúltimo reforço anunciado pelo clube.

Guilherme, que já está na capital cearense, chega ao Fortaleza por empréstimo junto ao Grêmio, com contrato até 31 de dezembro de 2023, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. O vínculo possui opção de compra. O atleta se junta a Romarinho, Pedro Rocha, Júnior Santos e Moisés como opções para o setor de extremos.

Trajetória de Guilherme

Pelo Grêmio, o atacante esteve em campo em 20 partidas, marcou um gol e cedeu duas assistências. Ainda em 2022, o reforço do Fortaleza vestiu a camisa do Al Dhafra (Emirados Árabes) e Al-Faisaly (Arábia Saudita), onde estava desde 2020. Ao todo, foram 47 partidas, com oito gols marcados e seis assistências.

Em 2019, Guilherme disputou a Série B do Brasileirão pelo Sport, onde foi o artilheiro da competição com 17 gols em 35 jogos. Ao todo, no clube pernambucano, ele disputou 49 jogos e balançou as redes 21 vezes, além de ter distribuído seis assistências. O jogador de 27 anos soma passagens pelo Botafogo-RJ, onde participou da Copa Libertadores, em 2017, além de outras equipes do futebol brasileiro, como São José-RS, Chapecoense e Coritiba.

