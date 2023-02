Vojvoda cita desatenção do Fortaleza em derrota, mas pondera: "Resultado não muda comportamento"

Treinador criticou a desatenção da equipe no início do jogo, mas destacou a melhora do time na etapa complementar do Clássico-Rei

O Fortaleza perdeu a invencibilidade no Campeonato Cearense ao ser derrotado pelo Ceará na noite desta terça-feira, 7. Após o revés, o técnico Vojvoda criticou a desatenção da equipe nos minutos iniciais do jogo. O treinador, entretanto, ponderou que o resultado não muda o comportamento do time e que o grupo sabe lidar com situações adversas.

“Os dez primeiros minutos foram ruins. Foram dez minutos em que o adversário entrou mais focado do que nós. Tentamos trocar e eles responderam. Os jogadores têm essa virtude. E no Clássico, eles colocaram o time de volta na partida. Até o último minuto eu acreditava que o Fortaleza poderia empatar a partida”, destacou Vojvoda.

“Eu prefiro sempre jogar logo depois de uma derrota para que a derrota fique para trás. Mas temos uma semana e vamos trabalhar do mesmo jeito que estávamos fazendo. O resultado não muda o comportamento. Os objetivos estão aí e temos um grupo que responde diante de situações adversas”, completou.

O técnico tricolor ressaltou que a equipe melhorou na etapa complementar do confronto e lamentou não ter saído com a vitória. “No segundo tempo fomos bem. Quando o time jogou, criou opções de gol. Então acho que o 2 a 0 afetou, mas acho que não afetou no segundo tempo, porque o time respondeu. Teve mais finalizações, opções, foi um jogo vibrante até o fim. Eu vi um time no segundo tempo criando situações, rodando bola, contra um adversário muito fechado. O Fortaleza fez um bom jogo a partir dos 20 minutos, mas não alcançou o resultado. Mas estivemos muito perto de virar”, frisou.

O argentino ressaltou que o duelo no Clássico-Rei agradou mais do que a partida diante do ABC-RN, pela Copa do Nordeste, em que o Leão saiu derrotado pelo placar de 2 a 0. “Gostei mais dessa partida do que a partida do ABC. Temos que entrar mais focados nos primeiros minutos. Porque está custando perder partidas. Mas temos que continuar acreditando. O desafio existe. Temos que continuar crescendo. O funcionamento hoje foi melhor do que o que aconteceu contra o ABC”, reforçou.

Próximo desafio

Classificado em primeiro lugar no Grupo B, o Fortaleza, agora, aguarda o seu adversário na semifinal do Estadual. O rival será definido entre Maracanã e Ferroviário, que se enfrentam nas quartas de final. O duelo de ida acontece neste sábado, 11, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas. Já a volta está marcada para o dia 25, em mesmo horário, no estádio Almir Dutra.



