ABC x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

ABC e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02), pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada na Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN, no serviço de streaming STAR+ e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, Vojvoda conta com dois retornos: o goleiro João Ricardo e o zagueiro Brítez. A dupla, que esteve no departamento médico nos últimos dias, foi liberada e viajou com a delegação para o Rio Grande do Norte. O único desfalque é o atacante Moisés, que segue em processo de recuperação cirúrgica.

O treinador Fernando Marchiori não poderá contar com o volante Thalysson, o lateral-direito Marquinhos Carioca e o atacante Rafael Silva, todos lesionados. Em contraponto, Wellington Reis volta a ficar à disposição e deve figurar na equipe titular. (Com Mateus Moura)

ABC x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV fechada

: canal de TV fechada STAR+ : serviço de streaming

: serviço de streaming Nosso futebol: serviço de pay-per-view

Copa do Nordeste 2023 - ABC x Fortaleza

Escalação provável

ABC

4-3-3: Simão; Alemão, Walber, Richardson e Márcio Azevedo; Bruno Lima, Wellington Reis e Matheus Anjo; Fábio Lima, Maycon Douglas e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi e Lucas Esteves; Lucas Sasha, Zé Welison e Lucas Crispim (Sammuel); Romarinho, Silvio Romero e Júnior Santos. Técnico: Vojvoda.

Quando será ABC x Fortaleza

Hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02) às 18h30min

Onde será ABC x Fortaleza

Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)

