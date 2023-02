Grêmio x Aimoré ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Aimoré se enfrentam hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Grêmio chega para seu quinto compromisso no Gaúchão tendo vencido todos os quatro jogos até então. O triunfo mais recente veio diante do Esportivo, por 2 a 0, fora de casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 12 pontos, o Tricolor Gaúcho lidera o Estadual com uma folga de cinco pontos para o São José, atual vice-líder.

Já o Aimoré luta contra a parte de baixo da tabela. Com apenas um ponto conquistado em quatro jogos, a equipe de São Leopoldo está na zona de rebaixamento e na penúltima colocação, com a mesma pontuação do lanterna Esportivo. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Aimoré ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : Canal de TV fechada



: Canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2023 - Grêmio x Aimoré

Escalação provável

Grêmio

Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Pepê; Cristaldo, Bitello e Ferreira; Luis Suárez.

Aimoré

William; Bruno, Vinicius, Guilherme e Higor; Fabio, Mardley, Dede e Choco; Vitor Barreto e Wesley Pacheco. Técnico: Pingo.

Quando será Grêmio x Aimoré

Hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02), às 16h30min

Onde será Grêmio x Aimoré

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Tags