Palmeiras x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02), pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere, no serviço de streaming Paulistão Play e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Com os titulares poupados no meio de semana, o Verdão terá força máxima entre as suas principais peças para encarar o Santos. O único desfalque certo é o goleiro reserva Marcelo Lomba, que sofreu uma fratura em um dos dedos da mão esquerda. Enquanto se recupera, ele treina junto com os jogadores de linha na Academia de Futebol, mas não reúne condições de ir para o jogo.

Do outro lado, dair Hellmann tem uma longa lista de desfalques. São seis jogadores fora: o zagueiro Alex Nascimento (transição física), o lateral esquerdo Felipe Jonatan (trabalhos com a preparação física), o volante Rodrigo Fernández (lesão muscular moderada no reto femoral direito), os meias Gabriel Carabajal (lesão muscular moderada no reto femoral da coxa direita) e Ed Carlos (transição física) e o meia-atacante Soteldo (ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo). (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Paulistão : canal do Youtube



: canal do Youtube Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Paulistão Play: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Palmeiras x Santos

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Santos

João Paulo; João Lucas, Messias, Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Sandry e Zanocelo; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza.

Quando será Palmeiras x Santos

Hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02), às 18h30min

Onde será Palmeiras x Santos

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

