América-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada na Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Sem o atacante Matheus Davó, expulso no último jogo, a equipe do técnico Paulo Pezzolano pode ter a estreia do atacante recém-contratado Gilberto. O atleta vem se adaptando fisicamente e deve entrar no decorrer da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o confronto desse sábado, o treinador Vagner Mancini já pode contar com os reforços anunciados nesta semana. O goleiro Mateus Pasinato e o atacante Mikael foram registrados no BID e podem estrear pelo clube. Porém, a tendência é que os dois jogadores comecem no banco. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta



: canal de TV aberta SporTV : canal de TV fechada

: canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view

Campeonato Mineiro 2023 - América-MG x Cruzeiro

Escalação provável

América-MG

Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Iago Maidana, Éder e Nicolas; Juninho, Alê e Benítez; Mateus Gonçalves, Felipe Azevedo e Aloísio.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Wesley Gasolina, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Bilu; Wallisson, Neto Moura e Ian Lucas; Wesley, Nikão e Bruno Rodrigues.

Quando será América-MG x Cruzeiro

Hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02), às 16h30min

Onde será América-MG x Cruzeiro

Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Tags