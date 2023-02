Ceará x Sampaio Corrêa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Sampaio Corrêa se enfrentam hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02), pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 17h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta SBT e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o embate de hoje, Morínigo não poderá contar com dois atletas considerados titulares: o zagueiro Luiz Otávio e o lateral-direito Michel Macedo. Ambos os jogadores tratam lesão no departamento médico do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Felipe Conceição também tem dois desfalques importantes. O atacante Pimentinha e o meio-campista Eloir foram diagnosticados com virose e não viajaram para Fortaleza junto com a delegação do Sampaio. (Com Lucas Mota)

Ceará x Sampaio Corrêa ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT : canal de TV aberta



: canal de TV aberta Nosso futebol: serviço de pay-per-view

Copa do Nordeste 2023 - Ceará x Sampaio Corrêa

Escalação provável

Ceará

4-2-3-1: Richard; Igor, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga (Danilo Barcelos); Richardson (Caíque) e Arthur Rezende; Janderson, Jean Carlos e Vina (Erick); Vitor Gabriel (Luvannor). Téc: Gustavo Morínigo

Sampaio Corrêa

4-3-3: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Joécio, Allan Godói e Vitinho (Pará); Emerson Souza, Nadson e Rafael Vila; Matheus Martins, Vinícius Alves e Gabriel Silva (Andrey). Téc: Felipe Conceição

Quando será Ceará x Sampaio Corrêa

Hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02) às 17h30min

Onde será Ceará x Sampaio Corrêa

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Tags