Embalado, Fortaleza encara o ABC em Natal querendo manter o 100% na Copa do Nordeste

O Tricolor do Pici quer manter a invencibilidade na temporada e seguir como líder isolado do Grupo A do Nordestão. O ABC, por outro lado, tenta manter a sequência de 20 jogos seguidos sem derrotas no Frasqueirão

Após a goleada por 6 a 1 no Campeonato Cearense, o embalado Fortaleza agora muda o foco para a Copa do Nordeste, competição pela qual terá um difícil desafio fora de casa contra o ABC. O duelo acontece neste sábado, 4, às 18h30min, no Frasqueirão, em Natal (RN), pela segunda rodada.

O Fortaleza chega para a partida em um momento positivo, sobretudo pelos bons resultados obtidos neste início de ano. Em seis jogos, quatro pelo estadual e dois válidos pelo Nordestão, o Tricolor do Pici venceu todos, totalizando 14 gols marcados e apenas dois sofridos. Thiago Galhardo, artilheiro do elenco em 2023, e Pochettino, principal articulador do meio-campo, são os destaques do Leão.

O embate diante do ABC, além da importância natural para a tabela de classificação, representa uma novidade para o Leão na temporada: será a primeira vez que a equipe comandada por Vojvoda jogará fora do estado. O mais longe que o time percorreu até então foi para Juazeiro do Norte, onde encarou o Barbalha na Arena Romeirão. Todos os outros cinco confrontos aconteceram no Presidente Vargas.

Com um jogo a mais em relação aos adversários, o Fortaleza lidera, de forma isolada, o Grupo A da Copa do Nordeste, com seis pontos. O ABC, por outro lado, estreou na competição com derrota por 2 a 0 para o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, e ocupa a quinta posição da Chave B.

Apesar do início com revés no certame regional, o momento do ABC, assim como do Fortaleza, também causa entusiasmo. O Alvinegro vem de uma goleada por 6 a 0 sobre o Globo, pelo Campeonato Potiguar, resultado que fez o clube alcançar a marca de 20 jogos de invencibilidade atuando no Frasqueirão.

A partida de sábado também marca o reencontro dos times em Natal, já que o último duelo no estádio do ABC aconteceu em 2016, pela Série C do Campeonato Brasileiro — ou seja, há mais de seis anos. Naquela ocasião, o time potiguar venceu o escrete vermelho-azul-e-branco por 2 a 1. No retrospecto geral do confronto, a vantagem é do Leão, com 13 vitórias contra nove do Alvinegro, além de 10 empates.

Um aspecto curioso é a semelhança de metodologia envolvendo os treinadores dos dois times, Vojvoda e Fernando Marchiori. Da mesma forma que o técnico do Tricolor, o comandante do Elefante tem o costume de variar bastante a equipe titular entre as partidas. Na atual temporada, o ABC não repetiu a escalação em nenhum dos sete jogos que disputou.

Diante da rivalidade acirrada entre as torcidas de Fortaleza e ABC, a partida no Frasqueirão será realizada com torcida única, ou seja, sem a presença dos tricolores na área para visitante. A decisão foi uma recomendação do Ministério Público.

Desfalques e retornos

Para a partida, Vojvoda conta com dois retornos: o goleiro João Ricardo e o zagueiro Brítez. A dupla, que esteve no departamento médico nos últimos dias, foram liberados e viajaram com a delegação para o Rio Grande do Norte. O único desfalque é o atacante Moisés, que segue em processo de recuperação cirúrgica.

O treinador Fernando Marchiori não poderá contar com o volante Thalysson, o lateral-direito Marquinhos Carioca e o atacante Rafael Silva, todos lesionados. Em contraponto, Wellington Reis volta a ficar à disposição e deve figurar na equipe titular.

ABC x Fortaleza

ABC

4-3-3: Simão; Alemão, Walber, Richardson e Márcio Azevedo; Bruno Lima, Wellington Reis e Matheus Anjo; Fábio Lima, Maycon Douglas e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi e Lucas Esteves; Lucas Sasha, Zé Welison e Lucas Crispim (Sammuel); Romarinho, Silvio Romero e Júnior Santos. Técnico: Vojvoda

Local: Frasqueirão, em Natal (RN)

Data: 4/2/2023

Horário: 18h30min (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE), Humberto Martins Dias Silva (PE)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Youtube O POVO, Facebook Esportes O POVO, Star+, ESPN e Nosso Futebol