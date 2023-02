Fortaleza inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei pelo Cearense

O Fortaleza iniciou na manhã desta sexta-feira, 3, a venda de ingressos para o Clássico-Rei. O confronto está marcado para a próxima terça-feira, 7, no estádio Presidente Vargas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. O Tricolor do Pici é o visitante da partida.

A princípio, apenas os sócios-torcedores poderão adquirir as entradas, que custam entre R$ 30,00 a R$ 80,00. A partir de sábado, 4, os demais torcedores também poderão comprar os ingressos. A venda está disponível apenas em dinheiro e os bilhetes não serão disponibilizados no PV no dia do jogo.

Atenção! Os ingressos para o Clássico-Rei estarão disponíveis a partir de 10h!



O processo de venda será feito em dois dias:



03/02 - Apenas para sócios.

04/02 - Disponível para todos os torcedores. pic.twitter.com/D9qavzy2zx

February 3, 2023

A meia-entrada para adultos será vendida mediante apresentação de carteira de estudante. Para crianças menores de 12 anos não é necessária a apresentação de documento estudantil para adquirir a meia-entrada.

Confira onde comprar os ingressos

Loja do Pici

Loja Conceito

Lojas 1918 do Grand Shopping e do North Shopping Bezerra

Confira os valores dos ingressos

Arquibancada Laranja: R$ 30,00 (meia); R$ 60,00 (inteira)

Arquibancada Amarela: R$ 30,00 (meia); R$ 60,00 (inteira)

Especial Amarela: R$ 40,00 (meia); R$ 80,00 (inteira)

